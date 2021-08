Yuki Tsunoda: "Als je het over veiligheid hebt is dit de juiste beslissing"

Wie dacht even een middagje te genieten van een Formule 1-race kwam bedrogen uit. Maar droog was het zeer zeker niet en dat merkte ook Yuki Tsunoda in zijn AlphaTauri.

Na afloop van de zogenaamde race stond ook de jonge Japanner de wereldwijde pers te woord: "Het was overduidelijk niet mogelijk om te racen vandaag. En dan vooral voor de coureurs na P7. Ik denk dat het zicht te slecht was. Het zou veels te gevaarlijk zijn om te racen in deze omstandigheden en dan al helemaal op zo'n snelle baan als Spa. Dus als het over veiligheid gaat heeft de FIA de juiste beslissing gemaakt."

Als je naar de veiligheid van de coureurs kijkt heeft de FIA het zeker bij het juiste eind. Maar sportief gezien was het een regelrechte miskleun. Ook Tsunoda vindt het vanuit dat oogpunt jammer: "Natuurlijk is het teleurstellend voor mij dat ik niet de mogelijkheid had om vandaag voor punten te strijden. Maar veiligheid is veel belangrijker." De Japanner werd als 15e geklasseerd en pakte dus geen punten in zijn AlphaTauri.