Michael Masi: 'Het was een lange dag"

Het was een ziekmakende middag voor iedereen die de Formule 1 een warm hard toedraagt. De man die alle moeilijke beslissingen moest nemen is Michael Masi, en ook voor hem was dit geen gezellige middag.

Na afloop van de 'race' meldde ook Masi zich voor de microfoons van de verzamelde pers: "Het was een lange dag. We hebben het slechtste weer gezien vandaag. De omstandigheden waren al het hele weekend niet heel goed. Maar vandaag werd het weer ons teveel."

Het weer werd inderdaad teveel, vooral water was er teveel. De regen dwong de koningsklasse op de knieën. Er werd zelfs nog na 18:00 gereden (of beter gezegd gezwommen) en dat was een bijzondere beslissing. "Helaas konden we in dit geval niet de gehele race afstand rijden. Het is een hele rits aan redenen voor het niet uitstellen van de race. Het zou pagina's lang zijn. Voor organisaties hier, voor iedereen. Er was geen mogelijkheid om de wedstrijd uit te stellen naar een andere dag. Het is een teleurstelling voor iedereen en we hebben ons best gedaan."