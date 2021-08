Sergio Perez mag starten in de Belgische Grand Prix

Al voor de start van de Belgische Grand Prix was het drama voor Sergio Perez. De Mexicaanse Red Bull coureur crashte onderweg naar de grid en leek niet te kunnen starten.

Maar door de regen werd de start van de race uitgesteld en dat betekent dat Red Bull de wagen van de Mexicaan kon repareren en toch kon starten. Maar de wedstrijdleiding stak daar een stokje voor, tot groot ongenoegen van Red Bull. Volgens wedstrijdleider Michael Masi had de Mexicaan namelijk hulp van buitenaf gehad.

Teambaas Christian Horner was het hier niet mee eens: "We geloven niet dat hij hulp van buitenaf heeft gehad. De monteurs werken keihard door. Het kan nog een uur duren voor we starten."

Het zou zomaar kunnen dat Perez dus toch mag starten, als er überhaupt geracet kan worden.

UPDATE: Als de wedstrijd toch nog verreden gaat worden zal dat met Sergio Perez gebeuren. De Mexicaan mag starten.