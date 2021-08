Regen legt Belgische Grand Prix plat

Het is een kletsnatte middag in België. De start van de Belgische Grand Prix werd al 25 minuten uitgesteld om daarna weer stil te worden gelegd met een rode vlag.

Meerdere coureurs klaagde tijdens de opwarmrondes over slecht zicht en aquaplanning. Alleen Max Verstappen liet meerdere keren weten dat er geracet moet worden. De wedstrijdleiding was het niet eens met de Nederlander en gooide de rode vlag uit.

Wanneer de wedstrijd weer van start gaat is niet bekend. Het blijft nog wel eventjes regenen in de Ardennen.

Er lijkt ook geen verbetering op komst, zo is te zien op de buienradar.

#F1 #BBCF1 #BELGIANGP 1433BST: So as the start is red-flagged, radar shows the next set of problems arriving from the NNE... impossible to judge when (if) this becomes driveable. pic.twitter.com/gxhs2PVdSL