Kan Ferrari terugslaan op nat Spa-Francorchamps na ondermaatse kwalificatie?

Het was voor Ferrari en hun fans een schok om te zien dat Charles Leclerc en Carlos Sainz gisteren niet verder kwamen dan de elfde en dertiende snelste tijd. Vanwege de penalty's van anderen start Leclerc op de tiende positie.

Leclerc was dan ook gefrustreerd te horen na zijn kwalificatie. Leclerc schoof zijn frustratie niet onder stoelen of banken. "Volgens mij hebben we het verneukt", klonk hij over de boordradio nadat de Ferrari-coureur er niet in slaagde door te komen naar Q3. "Maar laten we er later goed over praten", besloot de gefrustreerde Monegask.

Toen hij voor de camera's van de verzamelde pers stond verklaarde Leclerc zich nader. Hij vertelt wat gekalmeerd te zijn na een goed gesprek met zijn team.

Nuance

"Ik denk dat we uiteindelijk niet eens zo heel slecht waren in de kwalificatie. Ik denk dat we misschien iets te vroeg naar buiten zijn gegaan met de banden tijdens de laatste run in Q2, maar vanuit de auto was ik gefrustreerd. We hadden het misschien anders moeten aanpakken met de banden in Q2, maar dat zien we nu pas. Het is jammer, want ik was eigenlijk best blij met de balans van de auto, zeker gezien de omstandigheden."

Het gesprek met zijn team deed hem dus wel anders naar zijn positie kijken. "Maar nu begrijp ik de keuze volledig nadat het team de reden had uitgelegd. Er was wat regen op de radar en het is altijd lastig om te weten of de regen vijf minuten eerder of later komt en in dit geval was dat vijf minuten te laat. Zo is het leven, het is allemaal onderdeel van het racen. We gaan ons best doen om het resultaat te maximaliseren tijdens de race."

Imola: Leclerc 4e en Sainz 5e in de regen

Grote vraag is waarom Ferrari ondermaats presteerde in de regen, zeker omdat Leclerc op Imola in de regen nog sterk als vierde over de streep wist te komen. Hij had gehoopt dat te kunnen herhalen in de regen op Spa, maar dat lukte zaterdag uiteindelijk niet. Ook Carlos SaInz zegt nog niet te begrijpen waarom de snelheid er niet is, terwijl hij ook sterk bleek in de regen op Imola. Sainz werd toen vijfde in de regen.

Leclerc zegt zich nu te richten op de race. "We moeten concentreren op de race. Het zal niet makkelijk worden vanwege het weer, maar dat maakt het juist ook spannend. Het wordt spannend dit weekend want het weer verandert elke vijftien minuten, dus laten we maar zien hoe het gaat. De sleutel gaat zijn om geen fouten te maken en dan zien we waar wij uitkomen.

Carlos Sainz start de GP op z'n minst vanaf de twaalfde startplaats. Hij somt op dat er eigenlijk niets positiefs was over de kwalificatie, ook hij hoopt dat de snelheid weer terug is in zijn Ferrari vandaag op Spa-Francorchamps.

Rust bewaren

Laurent Mekies ziet ook dat het team onder de maat presteerde op zaterdag. "Dit is niet wat wij gewend zijn qua prestaties, het was onder onze standaard. Het gaat het hele weekend al wat minder. We hebben het maximale nog niet uit de auto weten te halen; niet bij droog weer, maar ook in de regen. Het is nooit makkelijk om het juiste moment te vinden om naar buiten te gaan in de omstandigheden die we vandaag hadden. Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten. Wat er morgen gebeurt, dat is wat telt. We kunnen een zware race verwachten, waarschijnlijk met vergelijkbaar weer als zaterdag. We moeten daarom de rust bewaren en iedere kans die we krijgen met beide handen aangrijpen."

Om 15:00 uur doven de lampen boven het rechte stuk in aanloop naar La Source-hairpin. GPToday houdt daarvan weer een live-verslag bij.