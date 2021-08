Toto Wolff: "Beslissing tussen Bottas en Russell is genomen"

Toto Wolff heeft bevestigd dat de beslissing over welke coureurs volgend jaar in de tweede Mercedes-stoel naast Hamilton zit, is genomen. De teambaas van de wereldkampioen is echter nog niet in een positie om publiekelijk te onthullen of George Russell of Valtteri Bottas de gelukkige is.

Tijdens de zomervakantie was er een aankondiging verwacht over wie met Lewis Hamilton in 2022 gaat samenwerken; Bottas, die hoopt een zesde seizoen te blijven, of Mercedes junior-coureur Russell, die het einde nadert van zijn uitleen-periode aan Williams.

In een gesprek met verslaggevers na de kwalificatiesessie werd Wolff twee keer door dezelfde journalist gevraagd of de beslissing tussen Bottas en Russell was genomen. Beide keren antwoordde hij "ja", voordat hij bij één gelegenheid toevoegde: "Ik ben altijd oprecht tegen je geweest."

Verder dan dit antwoord wilde de Oostenrijker niet gaan, voordat hij zijn mening gaf over de opmerkelijke kwalificatieprestaties van Russell.

Moeilijke beslissing

Wolff grapte dat hij "een beetje teleurgesteld was omdat Russell op pole had moeten staan", waarna hij bevestigde dat het resultaat geen invloed zou hebben op de beslissing: "Ik denk dat we weten wat we aan George hebben. Hij heeft altijd uitstekend gepresteerd in de opstappklassen, hij is uitstekend geweest bij Williams, hij is uitstekend geweest toen hij eenmalig voor ons in actie kwam in Bahrein."

"Als ik dat ultieme bewijs nodig had, zou er iets mis zijn geweest. Als het een makkelijke beslissing was geweest, hadden we die eerder genomen, want we weten wat we hebben met Valtteri en we weten wat we hebben met George. Beiden verdienen het om op de best mogelijke manier verzorgd te worden, omdat ze allebei deel uitmaken van de familie die bij ons hoog in het vaandel staat."

“Dus er zijn voor- en nadelen, zoals bij elke line-up van coureurs, en uiteindelijk bestaat er niet zoiets als een perfecte discussie. We moeten de situatie gewoon goed managen, met de coureur die volgend jaar niet in een Mercedes zit, en aan de andere kant de situatie intern managen zoals we altijd hebben gehad."