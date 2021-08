George Russell maakt indruk op Mercedes-teambaas Toto Wolff: "Nu weten we waar hij toe in staat is"

Toto Wolff is onder de indruk van de tweede positie die George Russell wist te pakken tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van België. De Williams-coureur bleek sneller dan stercoureur Lewis Hamilton.

Toto Wolff reageert na de kwalificatie: "Een zeer goede ronde. Zeer indrukwekkend. Je moet het maar voor elkaar krijgen om zo'n ronde eruit te persen en de auto op de baan te houden. Hij was maar een haar na verwijderd van pole position. Daarom mijn felicitaties. Nu weten wij waar wij staan en weten we waartoe hij in staat is. Vandaag is een nieuwe bewijs dat hij kan rijden."

Ook gaat Wolff in op de achtste positie die Valtteri Bottas behaalde tijdens de kwalificatie. "Met Valtteri was het geen goede sessie uiteindelijk. Hij deed het behoorlijk goed en gedurende de hele training zat hij zo'n beetje op gelijke hoogte met Lewis Hamilton, maar op het einde viel hij eraf. Hij start buiten de top-tien en dus is het een kwestie van schade beperking."

"Wat betreft Lewis liggen alle kansen nog open voor een overwinning. We hebben een sterke raceauto en wij hebben meer gekozen voor een afstelling voor droger weer met dus goede snelheid op het rechte stuk. Als het weer blijft zoals het nu is dan hebben we een probleem. Wij zouden echter goed voor de dag moeten kunnen komen tijdens de race. Dat heeft denk ik allemaal met neerwaartse kracht te maken."