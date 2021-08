Capito over Russell: 'Ik kan het nog steeds niet geloven!'

Williams-bons Jost Capito is uitzinnig van vreugde. Beide coureurs wisten zich naar Q2 te boksen en de twaalfde plaats van Nicholas Latifi was al een geweldig resultaat. Maar zijn teamgenoot George Russell deed daar nog een schepje bovenop door zich als tweede (!) te kwalificeren.

Capito was superblij na de Belgische kwalificatie: "Ik kan het nog niet geloven! Ik denk dat we goed aan de strategie hebben gewerkt en in Q3 hadden we niks te verliezen. In Q3 komen is al een enorme prestatie voor ons."

De Williams-teambaas dankt ook zijn weermannen: "Ik denk dat we goede weerinformatie hebben. Niet veel coureurs gingen op wets naar buiten in Q3. We stuurden George naar buiten met intermediates voor twee rondjes waarvan hij er één zou hebben om er vol voor te gaan. De motivatie is hoog We kunnen niet relaxen en achterover leunen."

Of Russell volgend jaar nog voor Williams zijn rondjes zal rijden is nog steeds niet duidelijk. Ook Capito heeft geen duidelijkheid "We zouden hem graag behouden. Maar zijn resultaat van vandaag duwt hem meer richting Mercedes als Toto zijn beslissing nog niet heeft genomen."