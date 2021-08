Lewis Hamilton kan George Russell's Williams niet bijhouden: "Dat was fantastisch!"

Lewis Hamilton start de Grand Prix van Spa-Francorchamps vanaf de derde startplek. De Brit is in de regen afgetroefd door Max Verstappen en een stuntende George Russell, die zijn Williams bijna op pole position wist te trainen. De Williams verslaat nu de Mercedes, de gelijkenissen tussen het verhaal over David versus Goliath zijn snel gemaakt.

De Brit spreekt zijn waardering uit voor de prestaties van de man die hij liever niet als teamgenoot krijgt in 2022. De regerend wereldkampioen is dan ook niet erg blij na afloop van de spetterende kwalificatie.

Hamilton: "Het is voor iedereen een erg moeilijke dag geweest. Goed gedaan Max, hij deed het geweldig. De eerste ronde was goed en tijdens mijn tweede ronde worstelde ik een beetje. Geweldig werk ook van George. Dat was fantastisch! Als het morgen zo is, dan wordt het lastig. Ik denk dat er een balans is tussen rechte lijnsnelheid en neerwaartse druk. We hebben geprobeerd de beste balans te vinden en misschien is dat niet het meest optimaal, maar we zullen morgen zien hoe het uitpakt."

Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas kwam niet verder dan de achtste tijd. Doordat de Fin een gridstraf ontvangt, heeft Lewis Hamilton geen rugdekking. De Britse Hamilton staat er dus morgen alleen voor in België.

Hamilton: "Ik weet niet wat er met Valtteri is gebeurd, maar het is ongelukkig want ik denk dat de beide Red Bull's niet al te ver weg zijn. Het maakt het er niet makkelijker op qua strategie en Valtteri heeft ook nog eens een penalty."