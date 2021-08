Carlos Sainz ziet voormalige teamgenoot en 'maatje' Norris hard crashen: "Blij dat hij oké is"

Carlos Sainz reageert op de harde crash van Lando Norris tijdens de kwalificatie in de Grand Prix van België: "Ik ben blij dat hij 'oké' is. Een enorme klap. Het toont wel aan dat deze bocht nog altijd wel wat finetuning vereist."

Zelf kwam Sainz niet verder dan de dertiende tijd. Ook Leclerc kwam niet door naar de top-tien. En dat is een flinke tegenvaller voor het rode team. Sainz: "Het is voor het eerst sinds lange tijd dat ik nergens ben in de regen. Wij moeten er absoluut naar kijken wat er mis is gegaan. We moeten duidelijk verbeteren, want dit is niet normaal. "



Sainz: "Wij waren behoorlijk snel in Imola in dit soort regen en vandaag was er duidelijk iets niet in orde. Mijn grootste probleem is vandaag dat ik het gevoel met de auto mis. Ik had geen grip aan de voorkant en ik had geen enkel gevoel met de auto."