Formule 1 maakt vernieuwde kalender 2021 bekend

De Formule 1 heeft vandaag de aangepaste kalender voor de rest van 2021 gepresenteerd. Eerder werd de Japanse Grand Prix geschrapt en dat betekende weer puzzelen voor de organisatie.

De Nederlandse, Italiaanse en Russische Grand Prix blijven op hun plaats. De Turkse Grand Prix is echter verplaatst en zal nu op 10 oktober worden verreden.

De Amerikaanse Grand Prix blijft op zijn plaats maar de wedstrijden in Mexico en Brazilië zullen allebei een week worden verschoven. Op 21 november is er ook een race maar de locatie is nog niet bekend. De eerste GP in Saoedi-Arabië staat op 5 december en de seizoensafsluiter in Abu Dhabi op 12 december.