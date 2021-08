De kwalificatie van de W-Series is opgeschrikt door een ernstige crash bovenaan de Raidillon bij uitkomen Eau Rouge. In het voorprogramma van de Formule 1 gleden meerdere dames van de baan.

Op de beelden is te zien dat meerdere coureurs op dezelfde plek de controle over het stuur verliezen en vol de bandenstapel aan de buitenkant van de bocht in knallen. Meerdere auto's knallen op elkaar. Eén van de betrokken coureurs is de Nederlandse Beitske Visser.

Thank you for your support and well wishes during that qualifying session.



We will provide you a full update on that incident as soon as we can. #WSeries