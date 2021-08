Officieel: Sergio Perez ook in 2022 teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing

Sergio Perez heeft de hand naar het papier mogen bewegen bij Red Bull Racing: de Mexicaan is ook volgend seizoen teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Dat maakt het team zojuist bekend via Twitter.

Perez won dit jaar de Grand Prix van Bakoe, nadat Verstappen bandenpech had toen zijn achterband ontplofte op het rechte stuk tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Gerespecteerd, onschatbare waarde

Teambaas Christian Horner stelt in een zojuist gepubliceerd persbericht: “Checo is een zeer gerespecteerd teamlid en zijn ervaring en racevaardigheden zijn van onschatbare waarde in onze strijd voor het constructeurskampioenschap. Zijn integratie in het bredere team is naadloos verlopen en we zijn onder de indruk van zijn prestaties in de eerste helft van het seizoen, die laten zien waartoe hij in staat is in onze auto."

Maximaliseren met de Mexicaan

Horner laat zich verder citeren: "Volgend jaar gaan we een nieuw Formule 1-tijdperk in met volledig herziene reglementen en auto's, en met meer dan 200 races en een decennium aan ervaring onder zijn riem, zal Checo een integrale rol spelen om het team te helpen bij deze overgang en het maximaliseren van de RB18. Onze huidige aandacht gaat uit naar het zo sterk mogelijk beëindigen van het seizoen 2021 en we kijken ernaar uit om Checo te zien voortbouwen op een eerste succesvol seizoen met het team.”