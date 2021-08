Officieel: Fernando Alonso smeedt ijzer als het heet is: contractverlenging tot eind 2022

Alpine F1 Team and Fernando Alonso hebben bekend gemaakt dat zijn contract is verlengd tot en met eind 2022. De lengendarische Spanjaard, onlnags 40 jaar oud geworden, zal ook komend seizoen teamgenoot zijn van Esteban Ocon bij het blauwe team.

Tijdens de Franse Grand Prix werd al bekend gemaakt dat Esteban Ocon tot en met 2024 racet voor het Brits-Franse team. Het team looft in een ronkend persbericht het "excellente werk van de Spaanse coureur uit Oviedo.

Het persbericht stelt: "Fernando's uitstekende teamwerk, ongeëvenaarde ervaring en racevaardigheid zullen een sterke basis vormen voor de voortdurende vooruitgang van Alpine F1 Team. De verlenging van Fernando's contract markeert weer een spannend hoofdstuk voor Alpine, met een eerste overwinning op zak na de sensationele Hongaarse Grand Prix vier weken geleden. Fernando's ervaring zal van cruciaal belang zijn bij de uiteindelijke ontwikkeling en optimalisatie van het chassis en de aandrijfeenheid die zijn ontworpen om de uitdaging van de 2022-regelgeving aan te gaan, die een belangrijke kans biedt voor Alpine F1 Team."

Het team stelt verheugd te zijn met de contractverlenging, zo valt te lezen in het persbericht: "De verlenging van Fernando's contract markeert de voortzetting van een toch al sterke samenwerking, vers na zijn historische eerste overwinning bij de Hongaarse Grand Prix, waarin Fernando een cruciale rol speelde."

Laurent Rossi is de baas bij Alpine en stelt: “We zijn erg verheugd om Fernando te bevestigen voor volgend seizoen, samen met Esteban. Voor ons is het een perfecte line-up voor coureurs, een van de sterkste op de grid. Het werkt op een enorm complementaire manier, met zowel rauw talent als snelheid, maar toch een onberispelijke teamgeest die onze eerste overwinning in Hongarije opleverde. Fernando heeft indruk op ons gemaakt sinds hij begin dit jaar terugkeerde in de sport. Zijn toewijding, teamwork en focus om het maximale uit het team te halen is ongelooflijk om deel van uit te maken en zeker bijzonder om te zien. Zijn prestatie in Hongarije was een ander voorbeeld van zijn race-stamboom en herinnerde iedereen eraan hoe bekwaam een ​​coureur hij is. Ik ben ervan overtuigd dat we sterk kunnen profiteren van Fernando's inzicht en ervaring nu we de laatste ontwikkelings- en optimalisatiefase van het chassis en de aandrijfeenheid voor 2022 ingaan. Hij is net zo hongerig als wij naar succes en doet er alles aan om dat te vertalen naar prestaties. Voor nu moeten we ons echter concentreren op het leveren van een sterke tweede helft van het jaar, het maximale halen uit elke race en ervoor zorgen dat we zo hoog mogelijk eindigen in het constructeursklassement. Dit plaatst ons in een gouden positie voor volgend jaar en de grote kans die het met zich meebrengt.”

Fernando Alonso zelf is ook in zijn nopjes met zijn contractverlenging. “Ik voelde mij thuis op het moment dat ik terugkeerde naar dit team en werd met open armen ontvangen. Het is een genoegen om opnieuw te werken met enkele van de knapste koppen in onze sport in Enstone en Viry-Châtillon. Het was een lastig seizoen voor iedereen, maar we hebben als team vooruitgang laten zien en het resultaat in Hongarije is een goed voorbeeld van deze progressie. We mikken op meer positieve herinneringen voor de rest van dit seizoen, maar ook volgend jaar als de nieuwe reglementswijzigingen van cruciaal belang zijn."

Hij vervolgt: "Ik ben een groot voorstander geweest van de noodzaak van een gelijk-speelveld en verandering in de sport en het seizoen 2022 zal daar een mooie gelegenheid voor zijn. Ik kijk uit naar de rest van dit jaar en race samen met Esteban in 2022 voor Alpine.”