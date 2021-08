Vraagtekens rondom updates op de auto van Max Verstappen in Spa-Francorchamps

Normaal gesproken is de Belgische Grand Prix de race voor techniekliefhebbers om de vingers bij af te likken. Vaak brengen teams allerlei updates mee op hun bolides na de zomerstop. Dit jaar is dat anders; vanwege de radicaal andere reglementen voor volgend jaar, worden er in Spa-Francorchamps minder verbeteringen verwacht op de bolides. Meer dan kleine aanpassingen worden over het algemeen niet verwacht.

Volgens Auto, Motor und Sport is Red Bull Racing het enige team dat een aantal nieuwe onderdelen zal meenemen naar België. Welke nieuw ontwikkelde onderdelen men daar op de auto sleutelt komend weekend, is nog niet bekend. Wat er verder nog op de planning staat voor de rest van het seizoen, wil het team van Max Verstappen niet onthullen.

Qua motoren zijn er ook nog veel vraagtekens. Verstappen reed in Boedapest al met zijn derde krachtbron, als gevolg van de crash op Silverstone. Op het Hongaarse Grand Prix-circuit werd Verstappen echter ook van de baan gereden, hij kon de race wel uitrijden. In hoeverre die krachtbron beschadigd is geraakt tijdens de crash als gevolg van Bottas' remfout, is niet bekend gemaakt. Over het algemeen zetten teams nieuwe motoren in voor de twee hogesnelheidscircuits Spa en Monza. Het is dus de vraag of Verstappen's derde krachtbron nog opnieuw te gebruiken is na de klap in Hongarije.

Ferrari kondigde eerder aan dat zij later dit jaar met een 'voorproefje' zullen komen voor de krachtbron van 2022. Het team eindigde vorig jaar zesde en daardoor kunnen zij iets langer werken om prestaties te verhogen, aangezien zij nog niet alle mogelijkheden tot upgrades hadden aangewend. Het team zegt dat er pas op z'n vroegst in Monza grote verbeteringen in hun krachtbron zou kunnen worden verwacht, stelt Auto, Motor Und Sport.