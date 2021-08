Organisatie Dutch Grand Prix raakt verkeerde snaar: artiesten gevraagd gratis op te treden

De organisatie van de Dutch Grand Prix raakt de verkeerde snaar. In de maand dat grote festivals nog niet door mogen gaan omdat festivals niet onder de versoepelde coronamaatregelen vallen en de Grand Prix op Zandvoort wel door mag gaan, heeft de organisatie meerdere artiesten benaderd om tegen onkostenvergoeding te komen optreden. Dat schiet bij Joshua Nolet van Chef’Special in het verkeerde keelgat. Hij doet zijn beklag via Instagram.

"Who cares?"

Hij vertelt dat er een email namens prins Bernhard is binnen gekomen met het verzoek om gratis te komen optreden tijdens de Formule 1 Grand Prix. De prins is mede-eigenaar van het circuit. ,,Hij vroeg of we wilden komen spelen op het evenement. En daar had hij welgeteld nul euro voor over. We moesten het doen voor een paar vip-tickets - who cares?"

Slechte timing

Nolet zegt niet boos te zijn op de organisatie van de race, maar hij legt uit dat het verzoek de verkeerde snaar raakt in deze tijden waarin de entertainmentbranche het toch al moeilijk heeft. Afgelopen zaterdag werd er in meerdere steden gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen die artiesten nog altijd hard raken, ook in september.

"What the fuck?"

Nolet: ,,Ik heb het over de gitarist, die een kindje thuis heeft en een vrouw die zwanger is. Ik heb het over de lichttechnicus die al geen huis kon kopen op deze verknipte huizenmarkt en nu ook nul perspectief heeft." De mail schiet dan ook in het verkeerde keelgat, legt Nolet uit. "Au. Gewoon: au. Come on, what the fuck?"

Race-organisatie snapt de commotie

Tegen persbureau ANP zegt de organisatie dat er inderdaad aan meerdere artiesten gevraagd is om optredens te komen verzorgen tegen onkostenvergoeding. Een aantal van die artiesten zou daarmee hebben ingestemd. Het zou gaan om optredens die moeten voorkomen dat het publiek tussen de sessies door teveel heen en weer gaat lopen. De organisatie laat middels een woordvoerder aan het ANP weten dat het begrijpt dat de verzoeken nu bij sommigen in de entertainmentsector in het verkeerde keelgat is geschoten. "We dachten dat wij mensen hebben benaderd die racefan zijn", zo citeert het persbureau een woordvoerder.

Max Verstappen en Lewis Hamilton en hun collega's draaien volgende week vrijdag tijdens de eerste vrije training hun bolides het Zandvoortse asfalt op, ter voorbereiding op de Formule 1 Grand Prix van Nederland.