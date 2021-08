Ralf Schumacher denkt het zeker te weten: "Ik neem aan dat Russell in de Mercedes zit in 2022"

Volgens Ralf Schumacher is het aannemelijk dat George Russell volgend jaar in de tweede Mercedes rijdt naast Lewis Hamilton. De Duitse voormalige Williams en Toyota-coureur kan het zich niet voorstellen dat Valtteri Bottas ook volgend jaar tegen een stuurtje aankijkt met daarop een ster.

"Ik ga er zeker van uit dat Russell volgend jaar in de Mercedes zal zitten", vertelt Schumacher aan Sport1. "Al het andere zou voor de toekomst volkomen onbegrijpelijk zijn. Lewis is 36, dus over twee of drie jaar heeft hij zijn beste tijd wel gehad. Mercedes moet zich voorbereiden op de tijd na Lewis, en Max Verstappen is dan niet langer een probleem voor hen."

Bottas liet afgelopen weekend weten dat Hamilton hem "direct" heeft verteld dat het liefst zou zien dat de 31-jarige Fin ook volgend seizoen nog naast hem racet bij het sterrenteam. Ralf Schumacher is echter van mening dat juist George Russell Hamilton het juiste duwtje in de rug zal geven.

"Russell zal meer druk uitoefenen op Lewis. Wat hij vorig jaar in Bahrein deed, was ongelooflijk. George paste niet eens in de auto vanwege zijn lengte, maar hij zou hebben gewonnen als het team geen fout zou hebben gemaakt tijdens die pitstop. Dat was een grote prestatie van hem. Lewis weet dat ook en dat is dan ook de reden dat hij zo snel terug kwam voor Abu Dhabi."

Hamilton miste vorig jaar een race vanwege zijn covidbesmetting. Hij keek één race van de zijlijn toe en zag hoe Russell op een haar na de race wist te winnen in zijn Mercedes.