Twee jaar na horrorcrash is Juan Manuel Correa's F1-droom nog altijd springlevend

Juan Manuel Correa zal de legendarische Eau Rouge opnieuw te lijf gaan komend weekend. Het is dan twee jaar nadat hij bovenop de Radillion bijna het leven liet na de F2-race op Spa-Francorchamps. Anthoine Hubert liet het leven bij de vreselijke crash in 2019.

Eind augustus 2019 raakte Correa's Formule 2-auto bij het uitkomen van de beroemdste bocht ter wereld de 22-jarige Anthoine Hubert. Hij overleefde niet. Correa is nu zelf 22 jaar en liep ernstige verwondingen op aan zijn benen en longen. Uiteindelijk overleefde hij de klap wel. Dit jaar keerde hij terug in de Formule 3. Die serie rijdt in het voorprogramma voor de Belgische GP dit weekend. Correa vertelt aan La Gazzetta dello Sport: "Ik dacht dat ik nooit meer helemaal gelukkig zou zijn als ik niet zou proberen terug te komen. Ik wilde bewijzen dat ik kan terugkeren. Dat was heel belangrijk voor mij."

Nog altijd veel contact met moeder Hubert

De Ecuadoriaan draagt ​​nu elk resultaat dat hij op de baan behaalt op aan zijn overleden Franse rivaal Hubert. "Zo is het en zo zal het altijd blijven. Ik hoor van en schrijf naar zijn moeder, Nathalie. Daar ben ik meteen mee begonnen - sinds ik uit de coma ontwaakte. Ik vertelde haar dat waar ik ook ga in de racewereld, ik haar Anthoine altijd mee zal nemen. Omdat we voor hetzelfde doel vochten - om naar de Formule 1 te gaan. We hebben allemaal vergelijkbare verhalen, dezelfde opofferingen, dezelfde dromen. Toen ik hoorde dat Anthoine dood was, betekende dit dat hij zijn droom niet meer kon waarmaken. Ik heb dezelfde droom als hij had. Ik heb zoveel geluk dat ik iets kan blijven doen wat hij graag met mij had willen doen."

Revalidatie

Correa zegt dat hij nu weer op snelheid is in de Formule 3, hoewel hij nog alijd aan het revalideren is. "Het linkerbeen wordt sterker en sterker", zei hij. "Ik kan remmen zoals ik wil, ook al is het wat zachter. Het rechterbeen doet me altijd pijn. Ik kan lopen zonder stok, maar ik heb altijd veel pijn. Het is niet gemakkelijk. Maar om eerlijk te zijn, sinds het eerste moment dat ik in februari weer in de cockpit stapte, had ik geen psychologische problemen meer", voegt de Ecuadoriaan eraan toe.

Volwassener

Hij vervolgt: "Ik ben nu volwassener, begrijp de risico's beter en blijf uit de problemen met meer intelligentie. Maar ik ben niet bang. Als ik dat was, zou ik niet terug kunnen keren."

Correa is ook terug in de talentenprogramma van Sauber en hoewel een terugkeer naar de Formule 2 de volgende stap voor hem is, vertelt hij dat zijn F1-droom nog altijd springlevend is. "Ja, verbonden zijn met een F1-team is perfect, dat is wat ik wilde", zei hij. "Het team heeft mij veel steun gegeven, evenals Frédéric Vasseur, de eigenaar van het team waarvoor ik nu in de Formule 3 race."