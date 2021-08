Autosport TV-gids: Scheuren door de Belgische Ardennen

De Formule 1 is na vier weken zomerreces terug van weggeweest. De koningsklasse vervolgt het spannende kampioenschap op het circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen. Naast de Formule 1 is er ook nog de Formule 3, de W Series en de Porsche Supercup te bewonderen op deze iconische baan. De uitzendtijden van de F1, F3 en Porsche Supercup staan in dit overzicht. De race van de W Series is zaterdag 16.15 uur.



Formule 1: Grand Prix van België



De F1 wedstrijd in België is een ware klassieker op de F1-kalender. Sinds 1950 is die op zes keer na (1957, 1959, 1969, 1971, 2003 en 2006) altijd verreden. Vanaf het begin reden de piloten op een 14 kilometerlang circuit. Bochten zoals Eau Rouge en La Source waren toen al onderdeel van de lay-out. Coureurs scheurden met 300 kilometer op de openbare wegen langs pitoreske huisjes en prachtige bossen.

Na 1970 besloot de Formule 1 niet meer terug te keren naar de Ardennen omdat het circuit te gevaarlijk was. De Grand Prix van België werd daarna, afwisselend, verreden op het permante circuit van Nivelles en Zolder. Spa-Francorchamps werd in de tussentijd flink ingekort (tot 7 kilometer) en een stuk veiliger gemaakt.

In 1983 keerde de F1 weer terug op Spa-Francorchamps en werd er voor de eerste keer gereden op de vernieuwde lay-out. Het glooiende circuit in de Ardennen werd een blijvertje. Alleen in 1984 racete het F1-circus nog eenmaal op Zolder.

Lewis Hamilton won de Grand Prix in België vier keer, waaronder in 2020. Michael Schumacher is recordhouder met zes zeges, Ayrton Senna volgt met vijf en Jim Clark en Kimi Raikkonen hebben net als Hamilton vier overwinningen achter hun naam staan.

Max Verstappen kent een wisselend track record op zijn favoriete circuit. Tweemaal toe viel de Red Bull-Racing-coureur uit en behaalde een elfde plaats, maar aan de andere kant pakte de Nederlander twee keer een podium met een derde plaats.

De stand in het kampioenschap zie je hier.



Nog meer Nederlanders in actie

In de Porsche Supercup zijn veel landgenoten actief, waaronder titelverdediger en kampioenschapsleider Larry ten Voorde en Max van Splunteren.

In de stand heeft Ten Voorde, die de laatste race op de Hungaroring winnend afsloot, met 92 punten een voorsprong van 17 punten op Nieuw-Zeelander Jason Evans. De stand is hier te downloaden.

Beitske Visser houdt de Nederlandse eer hoog in de W Series. Het weekend in Spa-Francorchamps begon echter voor de Friese coureur zeer vervelend. Ze was tijdens de kwalificatie betrokken bij een ernstig incident bovenaan bij Radillon bij uitkomen Eau Rouge. Alle betrokkenen konden uitstappen, maar Visser moest voor de zekerheid naar het ziekenhuis. Na controles had de Nederlandse was er geen ernstig letsel zichtbaar, maar of ze zaterdag aan de start verschijnt, is de vraag.

Dat Spa-Francorchamps, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, gevaarlijk is, blijkt ook uit het recente verleden. Twee jaar terug bij de F2, in 2019, liep een ander een ongeval in deze hogesnelheidsbocht verkeerd af. Daarbij kwam Antoine Hubert om het leven en raakte Juan Manuel Correa zwaargewond.

In de W Series staat regerend kampioen Jamie Chadwick één punt voor op landgenoot Alice Powell. Waarschijnlijk gaan deze twee dames uitmaken wie kampioen wordt, want het gat naar de nummer drie is al vrij fors. De stand is hier terug te vinden.



Nog meer autosport

Overzees racet de Nascar Cup Series op de Daytona International Speedway tijdens de Coke Zero Sugar 400. De race start rond 01.00 uur in de nacht van zondag.

Ook is er de Ferrari Challenge te zien met de Coppa Shell op zaterdag om 13.45 uur en Trofeo Pirelli op zondag om 16.25 uur. De races worden verreden op de Nürburgring.

Alle wedstrijden zijn te zien op één van de Ziggo Sport kanalen.



Videobeelden van het oude Spa-Francorchamps