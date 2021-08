Flypast tijdens Grand Prix Zandvoort van de baan

De zogenoemde flypast boven het circuit van Zandvoort is van de baan. Defensie heeft besloten dat de 'groet' met straaljagers en helikopters niet doorgaat "vanwege de situatie in Afghanistan." Dat meldt het Ministerie van Defensie via Twitter.

Vanwege de ontwikkelingen in Afghanistan heeft Defensie besloten om de fly past tijdens de Formule 1 in Zandvoort te annuleren.https://t.co/5NXpHdprv7 pic.twitter.com/GH4eS5bImO — Ministerie van Defensie (@Defensie) August 24, 2021

Het ministerie meldt op haar website: "Wel speelt het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht het Wilhelmus voorafgaand aan het evenement."

Max Verstappen en Lewis Hamilton rijden op 3 september de pitstraat uit om hun bolides af te stellen op het circuit van Zandvoort.