Van de Grint: "Houd de Ferrari's in de gaten op Spa"

Voormalig F1-bandengenie Kees van de Grint zegt dat fans de prestaties van Ferrari dit weekend in Spa in de gaten moeten houden. De Nederlander, die namens Bridgestone vertrouweling was van Michael Schumacher tijdens het ultra-succesvolle tijdperk van Ferrari, zegt dat een motor-upgrade een belangrijk wapen zal zijn voor het in Maranello gevestigde team tijdens de Belgische GP.

Hoewel officieel verpakt als een betrouwbaarheids-upgrade, zouden Ferrari-bronnnen hebben laten doorschemeren dat de prestaties ook een aanzienlijke boost zouden moeten krijgen.

"We moeten de woorden van Ferrari niet al te serieus nemen, maar ik weet zeker dat ze er in Spa zullen zijn", vertelde Van de Grint in RTL GP Slipstream. "Ik denk dat de baan al goed bij ze past, en bovendien gebruikt Pirelli dezelfde banden als in Boedapest, maar met een hogere druk. We zagen allemaal dat de Ferrari's daar sneller waren", aldus Van de Grint.

Wat betreft de titelstrijd in 2021 zegt de man - die verantwoordelijk was voor het 'zwarte goud' onder de Ferrari van Michael Schumacher - dat Verstappen wel eens terug kan gaan slaan, nu Lewis Hamilton acht WK-punten uitgelopen is op de Limburger.

Kees van de Grint zegt over de titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen: "Ik denk dat het nog niet klaar is. We gaan nog steeds een felle strijd zien tussen die twee. Perez en Bottas moeten nu ook helpen, dus dat soort steun moeten we verwachten. Het is zeker niet voorbij voor zowel Verstappen als Hamilton."