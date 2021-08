Max Verstappen verschijnt groots op gebouwen sponsor

"Max Verstappen wordt een hele grote jongen", zo is zelfs wel eens te horen geweest aan de praattafel van Veronica Inside. Dat wist u als autosportliefhebber wellicht al veel langer, maar toch maakt een sponsor van de Nederlander Verstappen nu in de letterlijke zin des woords een 'grote jongen'. Zo valt te zien op onderstaande video die op Twitter verschijnt.

@Max33Verstappen is back on track this weekend to continue his title race! To mark the end of the Summer break and look ahead to Spa and Zandvoort we gave our store a bold rebrand! We hope all the fans love it as much as we do! Let's go Max! pic.twitter.com/ESRunhW0cb