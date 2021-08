Canadese krant: "Onderzoek naar rol Toto Wolff bij aankoop mega-aandelenpakket Aston Martin"

Volgens de Canadese krant Le Journal de Montreal doet de Britse beurswaakhond onderzoek naar een aandelenpakket dat Toto Wolff heeft gedaan in april vorig jaar. Toen kocht de Mercedes-teambaas aandelen Aston Martin nadat Lawrance Stroll, de vader van Lance Stroll, het team had overgenomen. Volgens de Canadese krant wordt nu onderzocht of Wolff voorkennis had, waarna de aandelen aanzienlijk meer waard werden.

Een maand nadat Wolff zijn aandelen had aangeschaft, werd Tobias Moers de nieuwe baas bij Aston Martin. Daarvoor was deze Moers jarenlang in dienst bij Daimler en de baas van AMG. De vraag is of Wolff wist van die aanstelling en van de investering van zo'n 300 miljoen euro van Mercedes in Aston Martin. De Duitse toezichthouder zou dat hebben onderzocht en zou de zaak hebben overgedragen aan de Britse beurswaakhond, aangezien Aston Martin een Brits beursgenoteerde organisatie is.

Volgens de Canadese krant weet het team van Mercedes nergens van. „We zijn niet op de hoogte van een dergelijke actie. Alle noodzakelijke informatie is op het juiste moment aan de financiële autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk verstrekt”, zo citeert de krant woordvoerder Bradley Lord. Volgens het artikel onthouden Aston Martin en de waakhonden van de Duitse en Britse beurs zich van commentaar.

De aandelen die Toto Wolff zou hebben gekocht zouden inmiddels zestig procent in waarde zijn gestegen.