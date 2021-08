Formule 1 trekt veel nieuwe fans aan

Dat de Formule 1 de afgelopen jaren in Nederland in populariteit heeft gewonnen is een understatement. Maar nu blijkt dat ook buiten onze landsgrenzen de koningsklasse meer fans weet te trekken en dan vooral jonge fans.

Uit een enquête van The Insight Family bleek dat de Formule 1 steeds meer en meer jonge fans aan zich weet te binden. In Europa alleen al zouden er 2,85 miljoen nieuwe fans bij zijn gekomen. Dit is een toename van 17 procent vergeleken met het jaar ervoor. De sport krijgt wel concurrentie vanuit de online hoek. Volgens het onderzoek is 41 procent van onder 18-jarigen geïnteresseerd in E-sports.

De afgelopen jaren zette het Formule 1-management veel in op online activiteiten. Zo kwam er de succesvolle Netflix-serie 'Drive to Survive', werden er in het begin van de coronacrisis oude Grands Prix in het geheel gelivestreamd op YouTube en is de officiële Formule 1-game een enorm succes. Op de sociale media is de jeugd veelvuldig te vinden en daar is dan ook bij uitstek de plaats waar zij de liefde voor de Formule 1 kunnen ontwikkelen.

In gesprek met Motorsport-Total.com laat Ellie Norman, de marketing directeur van de Formule 1, zich hierover uit: "We zoeken altijd naar creatieve en innovatieve manieren om nieuwe fans te bereiken en de sport te tonen aan de honderd miljoenen fans over de hele wereld die de sport al kennen en er van houden."

Norman is blij dat de Social Media-strategie lijkt aan te slaan: "Het is goed om te zien dat ons werk om nieuw en jong publiek te trekken werkt. Door social media en digitale platformen te gebruiken lukt het ons om onze vaak ingewikkelde sport te ontcijferen zodat een nieuwe generatie fans aan hun Formule 1-reis kan beginnen." Het is afwachten of dit proces de aankomende jaren doorzet.