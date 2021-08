Qatar op pole-position voor invullen gat op Formule 1-kalender

Ook dit jaar is de Formule 1-kalender door het coronavirus weer aardig overhoop geschopt. De pandemie zorgt ervoor dat de races in onder andere Australië, Canada en Japan niet door gaan. Het Formule 1-management is naargeestig op zoek naar opvulling van de kalender en die lijkt nu gevonden.

Waar races in Azië niet door kunnen gaan doet het Midden-Oosten de poorten wagenwijd open voor de koningsklasse van de autosport. Motorsport.com meldt namelijk dat er voor het gat van Australië invulling is gevonden. Volgens de site zal er in het weekend van 21 november gereden worden in Qatar. Hier ligt namelijk het Losail International Circuit, een baan waar de MotoGP al tijden racet.

Dit betekent dat er nog een wedstrijd in het Midden-Oosten bij komt. Naast de nieuwe Grand Prix in Saoedi-Arabië, Abu Dhabi en Bahrein zou dit race nummer 4 zijn in de regio. De vraag is hoe er gereageerd zal worden op een race in Qatar. Het land ligt namelijk al geruime tijd onder vuur als het gaat om de mensenrechten omtrent het WK voetbal in 2022.

De Grand Prix van Qatar zou dan niet de enige nieuwe toevoeging zijn aan de kalender. Motorsport.com weet namelijk ook te melden dat een tweede Grand Prix in Bahrein op handen is. In 2020 was dit ook het geval en toen werd er gereden op de korte Outer Track lay-out.