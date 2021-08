Komt er een Indonesische Grand Prix?

Dit jaar stond er een record aantal Grands Prix op de planning. Het verhaal is inmiddels bekend, het coronavirus heeft er voor gezorgd dat er al meerdere wedstrijden zijn afgeblazen. Dit betekent echter niet dat er in de (verre) toekomst nieuwe mogelijke locaties een GP zouden weigeren.

In 2022 zal de MotoGP neerstrijken in Indonesië om daar te gaan racen op het nieuwe Mandalika International Street Circuit. Daarvoor heeft het circuit een zogenaamde Grade A licentie nodig van de FIM, de eisen hiervoor zijn vergelijkbaar met de Grade 1 certificatie van de FIA. Dit is nodig om een Formule 1-race te mogen organiseren. En dit is ook door het hoofd geschoten van Ricky Baheramsjah, de CEO van de Mandalika Grand Prix Association.

In gesprek met Pitpass laat hij zich uit over een mogelijke Indonesische Grand Prix: "Ons circuit kan met een FIA Grade 1 licentie worden beoordeeld en we hebben discussies gehad met de Formule 1 op Lombok." Maar als de Formule 1 daadwerkelijk voor het circuit kiest moeten er wel enkele aanpassingen plaatsvinden: "Ze houden niet zo van de grindbakken die we nodig hebben voor de MotoGP maar dat is een klein probleem omdat er onder het gravel asfalt ligt. Dus we kunnen dat wegschuiven."

De afgelopen jaren zijn er wel redelijk wat Grands Prix verdwenen van het Aziatische continent. We hebben inmiddels afscheid moeten nemen van de races in India, Zuid-Korea en Maleisië. En door de coronacrisis kan dit jaar weer niet geracet worden in Japan en China. Van de Vietnamese Grand Prix is al tijden niks meer vernomen dus zo gek zou een Indonesische Grand Prix dan ook weer niet.

Baheramsjah gaat onder tussen nog even door met filosoferen over een mogelijke Grand Prix: "Een locatie zoals Lombok is een uitdaging voor de Formule 1, maar wanneer Mandalika iets verder is ontwikkeld ligt er een fantastische mogelijkheid voor de Formule 1 die ze zouden moeten onderzoeken. Voor nu zijn we volledig gefocust op de wedstrijden die nu op de planning staan." Het is afwachten of we in de toekomst nog wat gaan horen over deze mogelijke nieuwe race.