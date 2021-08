Valtteri Bottas "kan nog niets zeggen" over toekomst, maar: "Lewis Hamilton wil dat ik blijf"

Valtteri Bottas zegt dat zijn teamgenoot Lewis Hamilton hem "rechtstreeks" heeft gezegd dat het duo niet door Mercedes moet worden opgesplitst voor 2022 en daarna.

Al maanden doen geruchten de ronde dat George Russell de Finse coureur zal opvolgen. De geruchten worden er niet minder op nu Toto Wolff, teambaas bij Mercedes, zegt dat de keuze inderdaad binnenkort bekend gemaakt wordt en dat het tussen George Russell en Valtteri Bottas gaat.

Bottas deed zichzelf misschien geen plezier door tijdens de Hongaarse Grand Prix te laat te remmen, waardoor beide Red Bull's uit de eerste bocht werden gekegeld. Max Verstappen kon zijn race uitrijden met een zwaar gehavende bolide, terwijl Sergio Perez en Lando Norris uitvielen.

"Stabiliteit of talent"

Toto Wolff zegt in Bild am Sonntag: "We moeten kiezen tussen de stabiliteit van Valtteri en het talent van George. Ik wil dat de kwestie waar de toekomst ligt in september hebben afgehandeld, zodat ze zich allebei goed kunnen voorbereiden op het komende seizoen."

Volgens Bottas heeft hij de steun van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton, die zijn contact vorige maand verlengd zag worden tot eind 2023 bij Mercedes.

Bottas zegt nu tegen het Finse MTV Sport: "Ja, Lewis heeft mij rechtstreeks verteld dat hij graag zou willen dat ik zijn teamgenoot ben", zo vertelde Bottas nadat hij afgelopen weekend in zijn eigen duatlon had geracet.

"Coureurs hebben weinig invloed op dit soort keuzes"

Bottas pleit voor een langer verblijf bij Mercedes: "Samen kunnen wij het heel goed doen, maar het is een feit dat de coureurs geen enorme impact hebben op deze beslissingen. Er zit een grotere machine achter die uiteindelijk die beslissingen neemt."

"In dit vak ontwikkel je vanzelf een dikkere huid"

Volgens Bottas is hij inmiddels wel gewend aan de jaarlijks terugkerende onzekerheid over zijn volgende contract. "Elk jaar is hetzelfde verhaal", vertelde hij aan de krant Iltalehti. "Je moet er gewoon mee leren leven. In dit vak ontwikkel je vanzelf een dikkere huid", glimlachte Bottas.

Bottas vervolgt: "Op dit moment is het niet duidelijk wat er gaat gebeuren en ik denk niet dat er de komende weken nieuws is. Laten we afwachten."

Volgens Ilta Sanomat zegt Bottas bovendien: "Er is niets nieuws - of in ieder geval niets dat ik kan melden. De situatie wordt steeds duidelijker, maar ik kan er niet over praten. Alles is in orde en ik ben best tevreden met de richting waarin het zich ontwikkelt, maar het heeft nu geen zin om over geruchten te praten."

Bottas zou allerlei kanten op kunnen

Het kan veel verschillende kanten op, wat betreft die geruchten. De sterkste 'geruchten' zijn dat Bottas ofwel zijn stoel zou kunnen behouden of terecht zou kunnen komen bij Alfa Romeo, Williams of zelfs Aston Martin. Inmiddels zijn er ook stemmen die beweren dat Bottas volgend jaar de teamgenoot wordt van Max Verstappen bij Red Bull Racing.

Bottas: "Ik kan niet zeggen met wie we gaan praten en wat er aan de hand is, maar dingen worden besproken zodat we de beste optie voor volgend seizoen kunnen vinden."