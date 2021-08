Toto Wolff prijst Valtteri Bottas: "Belangrijke pijler voor Mercedes"

Toto Wolff prijst de verdiensten van Valtteri Bottas. Volgens de grote man bij Mercedes is de Finse coureur een 'belangrijke pijler' voor het team van Mercedes.

Hoewel Bottas een belangrijke tweede man is binnen het team van Mercedes, hangt er al zeker een half jaar de grote vraag boven de markt of en wanneer Bottas vervangen zal worden door George Russell. Het Mercedes-talent reed Bottas in Imola van de baan, maar volgens de geruchten zou Russell grote kans maken op promotie als Mercedes-talent. Een besluit wordt eind deze maand verwacht, ondertussen prijst Toto Wolff de huidige nummer twee binnen Mercedes als "een geweldige teamspeler". GPFans Global citeert Wolff: "Hij heeft meerdere Grand Prix gewonnen en stond al 53 keer op het podium. Hij is een solide pijler voor ons team waarmee je rekening dient te houden."

Wolff denkt dat Bottas dit seizoen veel pech heeft gehad. "Dan denk ik bijvoorbeeld aan Monaco, waar hij als tweede had moeten eindigen en we hem in de steek hebben gelaten", zei de Oostenrijker. Ook zegt Wolff dat het "natuurlijk moeilijk" is naast een zevenvoudig wereldkampioen.

Volgens Wolff hebben zowel Bottas als Russell een goede toekomst in de F1. "Ik denk dat George en Valtteri geweldige opties hebben", zo wordt Wolff geciteerd.