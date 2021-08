Opwinding en angst binnen Alpine over onzekere toekomst

De invoering van het kostenplafond in de Formule 1 heeft geen negatief effect gehad op het functioneren van Alpine, gezien de grootte van het team. Dat zegt uitvoerend directeur Marcin Budkowski. Over de onzekere toekomst in 2022 is er zowel opwinding als angst binnen het team, zegt hij.

The Race citeert de woorden van Budkowski: "[Er is] opwinding omdat het technische team geniet van de uitdaging omdat het nieuw is en er is vrijheid. Hoewel de regels beperkt zijn, begin je van bijna een wit vel papier, dus het kan best spannend zijn. Het angstelement hangt samen met het feit dat we weten wat we doen, maar niet wat de anderen doen. Missen we dus een duidelijke richting of een maas in de wet? Gaan we de goede kant op?"

Hij vervolgt: “Je werkt een beetje in het donker. We weten wat we doen, maar niet wat andere mensen doen, en dat zullen we pas in februari of begin maart volgend jaar ontdekken als alle auto's de baan op gaan. En dat is voor iedereen hetzelfde.”