Burgemeester Zandvoort reageert op onvrede over camping: "Voldoet aan alle voorschriften"

Nadat gisteren veel onrust, boosheid en onvrede los kwam over een camping vlakbij het circuit Zandvoort, terwijl meerdaagse festivals deze zomer niet zijn toegestaan, reageert de burgemeester van Zandvoort op alle ophef.

De massale boosheid is vooral ontstaan doordat bezoekers er toch in een tent kunnen overnachtn, juist dat was de reden waarom festivals niet valllen onder versoepelde coronamaatregelen.

Gisteren kwam er dan ook veel onbegrip en woede los toen bleek dat er vlak bij het circuit op Zandvoort een grootschalige camping komt waar 5000 mensen kunnen overnachten. De 'official 538 Dutch Grand Prix Village' nabij het circuit zou door fans en crew worden gebruikt.

Volgens burgemeester Moolenburgh van Zandvoort is er niets mis met de camping, er wordt voldaan aan alle voorwaarden.

In het NOS Radio 1 Journaal zei de burgemeester: "Enige tijd geleden hebben we een vergunning afgegeven voor een tijdelijk campingterreintje voor naast het circuit. Het is een camping zoals we er zoveel hebben in Zandvoort. Bij een festival blijft het overgrote deel van het publiek ook slapen op de terreinen. Hier gaat het om een relatief kleine camping ten opzichte van het aantal bezoekers." De camping voldoet dus aan de voorwaarden van een camping, daarom is er ook geen entertainment of grootschalige horeca.

De organisatie van de Dutch Grand Prix - ook verantwoordelijk is voor de camping - stelt dat er wordt voldaan aan alle regels die gelden op campings.