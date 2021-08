Twijfels of Japanse Grand Prix door kan gaan

Waar de coronacrisis vorig jaar de kalender op zijn kop gooide leek de kalender daar dit jaar geen rekening mee te houden. Maar inmiddels zijn er toch weer races weggevallen zoals de wedstrijden in Canada en Singapore. Nu is er nog een gat op de kalender.

Op 10 oktober zou de op Suzuka de Japanse Grand Prix gereden worden. Maar dit lijkt op losse schroeven te staan. Racer.com meldt dat de race in Japan binnen enkele dagen gecanceld gaat worden. Natuurlijk komt dit door het coronavirus wat in Japan in enkele gebieden weer in alle hevigheid om zich heen grijpt. Op woensdagochtend kwam via de officiële F1-kanalen naar buiten dat de race inderdaad is geschrapt.

De race zou na de Olympische en Paralympische Spelen het volgende grote sportevenement in het land worden. In eerste instantie had de organisatie van de Japanse Grand Prix goede hoop op doorgang van de race maar nu is de wedstrijd officieel gecanceld.

Wat nu?

De vraag is: wat nu? Door het wegvallen van de Grand Prix van Singapore zat er al een gat op de kalender en nu lijkt daar gat nummer 2 te zijn. Er zijn mogelijkheden om meer wedstrijden te organiseren in het Midden-Oosten en eerder waren er ook al geruchten voor een tweede race in Austin.

Gister kwam er wel hoopgevend nieuwe datum voor de kalender. De Braziliaanse Grand Prix lijkt namelijk doorgang te vinden. Vanzelfsprekend wel met maatregelen en waarschijnlijk een weekje later maar toch.