NS houdt vast aan mega-inzet richting Zandvoort tijdens GP-weekend

Ondanks dat er duizenden bezoekers per dag minder naar Zandvoort zullen komen dan aanvankelijk werd gedacht, past de NS de dienstregeling niet aan. Dat maakt de vervoerder vandaag bekend.

De NS laat tijdens het Grand Prix-weekend elke vijf minuten een trein aankomen in het kustdorp achter de glooiende duiden. Daar is nu kritiek op van Reizigersvereniging Rover. Zij trekken nu aan de rem, want zij vrezen dat er hierdoor in de rest van het land veel te korte treinen zullen zijn. De NS wordt door de belangenvereniging voor reizigers opgeroepen om de dames en heren in de rest van het land op de hoogte te brengen als er kortere treinen zullen rijden als gevolg van de grote inzet op het traject van en naar Zandvoort

De NS verwacht echter dat het alsnog erg druk gaat zijn op de trajecten richting de kust, niet alleen vanwege de Grand Prix. Zandvoort en ook Bloemendaal aan Zee zullen per auto niet te bereiken zijn dat weekend. Een fiets meenemen in de trein mag ook niet op het traject Amsterdam en Zandvoort tijdens het raceweekend.

De NS zet groots in op het F1-weekend. Zo zijn er extra laadpalen ingezet en komt er extra personeel dat via computersimulaties wordt getest. er zelfs cursussen met animaties waarmee het extra personeel moet leren hoe een en ander behoort te verlopen. Het extra personeel wordt ook getraind op hoe de mensenmassa's hun weg zullen vinden van en naar de treinen, met het oog op zo'n goed mogelijke doorstroming. Spoorbeheerder ProRail staat ook in de startblokken met extra storingsploegen, reservetreinen en een sleeplocomotief.

De NS houdt vol dat de gekozen bezetting onveranderd blijft, hoewel er ook op andere plaatsen drukte wordt verwacht, bijvoorbeeld in Rotterdam waar de Wereldhavendagen worden gehouden. Rover wil nu dat de NS ook andere reizigers goed informeert.