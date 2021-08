Burgemeester en 'Formule 1-wethouder' apetrots dat Zandvoortse GP door kan gaan

De gemeente Zandvoort is "ongelofelijk blij en trots" dat de Formule 1 naar het dorp komt voor de Nederlandse F1 Grand Prix.

In het het badplaatsje stond gisteravond de TV aan om de toelichtingen van demissionair premier Rutte en dito minister Hugo de Jonge te horen.

"Net als zovelen hebben we met veel spanning uitgekeken naar de persconferentie van het kabinet. Wij zijn blij dat er eindelijk meer duidelijkheid is: de Formule 1 keert na 36 jaar definitief terug naar Zandvoort." Dat schrijven burgemeester David Moolenburgh en 'Formule 1-wethouder' Raymond van Haeften in een brief aan de inwoners en ondernemers.

Zandvoort wordt weer even het middelpunt van de wereld

"De ogen van de wereld zullen daarbij op ons gericht zijn. Honderden miljoenen mensen zullen de beelden van ons dorp, de kustlijn en het circuit zien als over drie weken Max Verstappen en Lewis Hamilton strijden om het kampioenschap."

Er is ook ruimte voor teleurstelling

Moolenburgh en Van Haeften zeggen het wel jammer te vinden dat maar twee derde van de bezoekers aanwezig kan zijn. "De komende dagen zal worden uitgewerkt wat deze beperking in capaciteit betekent. En helaas zullen er dus mensen teleurgesteld gaan worden."

Begin september zullen Max Verstappen en Lewis Hamilton met elkaar door de duinen racen. De tribunes zouden voor twee derde mogen gevuld.