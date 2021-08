Red Bull wil eerlijk en sportief gevecht in tweede seizoenshelft

Helmut Marko, adviseur bij Red Bull Racing, blijft ondanks de tegenvallers in Silverstone en Hongarij positief over de tweede seizoenshelft. De Oostenrijker verwacht een spannende strijd en denkt dat "degene die de minste fouten maakt, wereldkampioen wordt".



De emoties in de laatste twee Grand Prix' tussen Mercedes en Red Bull liepen hoog op. In Silverstone viel Verstappen uit na een touché met Hamilton en op de Hungaoring reed Valtteri Bottas beide Red Bull-wagens aan gort. Marko wil niet dat de spanningen vergroten tussen de rivalen. ''Hopelijk zullen beide partijen het eerlijk houden en erin slagen om het te beheersen", zei hij tegen Motorsport-Magazin.



Red Bull verloor de kopposities in beide kampioenschappen door deze clashes met de Duitse rivaal. Marko maakt ondanks deze teleurstellende ommezwaai in de rangeschikking geen zorgen in de tweede seizoenshelft. "We zijn als team sterk genoeg om met deze twee grote tegenslagen als gevolg van crashes om te gaan. Ons doel is duidelijk: de titel winnen."