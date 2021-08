Ralf Schumacher verwacht nog meer incidenten tussen Hamilton en Verstappen

Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn dit jaar in een titanengevecht verwikkeld. Op Silverstone kwam dat tot contact met een zware crash voor Verstappen als gevolg.

Volgens oud-coureur Ralf Schumacher is dit zeker niet de laatste keer dat de twee elkaar in de wielen rijden. In zijn column voor Sky spreekt hij zich erover uit: "Ik geloof niet dat dit de laatste keer is dat ze elkaar raken. Het gevecht zal alleen maar harder worden als ze dichterbij komen in het wereldkampioenschap. Voor ons als toeschouwer is dat super want we kunnen ons dan op super spannende races verheugen."

De tussenstand

Op dit moment gaat Hamilton aan de leiding in de tussenstand met vlak achter hem de Nederlander. De crash in Groot-Brittannië zorgde ervoor dat de titelstrijd een nieuw niveau bereikte. Waar de coureurs zelf met nog enig respect met elkaar om leken te gaan werd Hamilton in Hongarije genadeloos uitgefloten door het publiek. Max krijgt daarin tegen veel complimenten over zich heen.

Ook de jongere Schumacher broer doet daar een duit in het zakje: "Max Verstappen heeft twee keer veel pech gehad, maar laat een ongelooflijke snelheid zien. Zelfs als het bij Red Bull niet zo loopt haalt hij het beste uit de auto."