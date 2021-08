“Bottas kan nu wel lachen om crash in Imola.”

Valtteri Bottas heeft niet de beste eerste seizoenshelft achter de rug. De Fin liet met enige regelmaat een steekje vallen. Het absolute dieptepunt van zijn seizoen was ongetwijfeld zijn mega klapper met George Russell in Imola.

De Mercedes-coureur kijkt in gesprek met Hypebeast terug op de pikante crash: "Het was niet leuk. Ik kan er nu wel op lachen maar gelukkig is er niks serieus gebeurd."

Ten tijde van de crash was dat wel anders, Russell kwam direct verhaal halen en Bottas beantwoordde dat met een universeel handgebaar. De crash veroorzaakte een rode vlag en de Fin zelf maakte een flinke smak met de bandenstapel: "Met deze snelheden op dat circuit met bijna geen uitloopstroken wacht je als passagier zijnde op de impact."

Het was voor Bottas niet het enige incident van het jaar want ook in bijvoorbeeld Hongarije kegelde hij er meerdere coureurs af. De Mercedes-coureur heeft zelf ook heus wel door dat hij niet zijn beste seizoen draait. En soms ligt het niet eens aan hem, in Monaco kwam bijvoorbeeld zijn band met geen mogelijkheid van de auto bij zijn pitstop. 'Het is niet leuk. Soms vraag ik mij af of ik moet lachen of huilen want er overkomt mij zoveel pech."

Het is afwachten wat de tweede seizoenshelft de Fin gaat brengen.