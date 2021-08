QR-code problemen voor in Bahrein gevaccineerde F1-medewerkers

Net als in de rest van de wereld kan ook de Formule 1 al geruime tijd niet om COVID-19 heen. In Bahrein kreeg het Formule 1-personeel de kans om zich te laten vaccineren tegen het virus maar achteraf gezien is hier iets fout gegaan.

Veel Formule 1-werknemers zitten namelijk nog steeds te wachten op de tegenwoordig belangrijke QR-code. Volgens de Mexicaanse tak van Motorsport.com is het een bijzonder vreemde situatie. In veel landen start er namelijk een automatische procedure zodra je vaccinatie wordt geregistreerd. Maar dit gebeurd alleen als je de vaccinatie krijgt in eigen land.

Bubbels

Gelukkig voor de werknemers met de QR-problemen werkt de Formule 1 vooralsnog met de welbekende bubbels. Voor de Tv-kijker zijn de coronamaatregelen ook merkbaar. De inmiddels bekende mondkapjes zijn elk weekend weer prominent in beeld en de lege tribunes waren helaas ook regelmatig aanwezig.

Het is hopen voor de werknemers die gevaccineerd zijn in Bahrein dat het Formule 1-circus voorlopig nog met de bubbels blijft werken en niet overschakelt naar QR-codes. Mocht dit wel gebeuren komt er vast en zeker een oplossing, maar vervelend is het zeer zeker wel voor het F1-personeel.