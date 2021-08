Valtteri Bottas komt met mogelijke reden uitblijven titels

Mercedes-coureur Valtteri Bottas is al jaren geen echte uitdager van zijn teamgenoot Lewis Hamilton. De Fin heeft zelf wel een reden gevonden waarom hij geen enkele wereldtitel heeft gewonnen.

Bottas heeft sinds zijn aantreden bij Mercedes namelijk alleen maar 1-jarige contracten getekend. In gesprek met Speedweek laat de Fin weten dat dit wel eens meegespeeld kan hebben: "Het is maar speculatie gebaseerd op mijn eigen gevoel maar het zou zeker weten een heleboel energie en overbodige druk hebben bespaard."

Onzekere toekomst

Het is maar de vraag of Bottas nog een 1-jarig contract zal krijgen voor 2022. De geruchten worden steeds sterker dat George Russell zijn stoeltje bij het team zal overnemen. De Fin zelf zal volgend jaar vast en zeker niet met lege handen achterblijven. Hij zou volgens het geruchtencircuit volgend jaar terecht kunnen bij Alfa Romeo, maar of dat echt gaat gebeuren is natuurlijk afwachten.

De man uit Nastola zegt dat het een andere manier van focussen is als je niet in het ongewis zit over je toekomst, zo geeft Bottas aan dat je dan bijvoorbeeld kan kijken naar aanpassingen voor het volgende seizoen. Hij benadrukt wel dat het slechts gaat om een gedachtespinsel van hemzelf: "Het zou zeker een andere manier van denken zijn maar het is maar speculeren."