Toto Wolff blikt terug en hoopt op "rock-'n-roll" in tweede seizoenshelft

Mercedes-teambaas Toto Wolff blikt terug op de eerste seizoenshelft van 2021. Volgens Wolff waren de laatste maanden nogal "intens". Toto Wolff blikt terug en kijkt alvast vooruit naar de tweede helft van het seizoen. Hij hoopt op veel 'rock-'n-roll' in de resterende helft van het zinderende F1-jaar 2021.

Wolff vertelt in een video op het YouTube-kanaal van Mercedes: "De laatste paar maanden waren echt intens. Wij hadden een goede periode in het vroege voorjaar waarin wij in staat waren om sterk te concurreren in Portimão en Barcelona. Daarna hadden we een paar races die erg slecht waren, eerst in Monaco en daarna Baku, maar sindsdien hebben we op de een of andere manier onze grip weer terug. We hebben ervan geleerd en we hebben ontdekt hoe onze auto presteert op de nieuwe banden en ik denk dat we zijn teruggekeerd naar een veel betere positie in Silverstone en hier in Hongarije."

"Wij blijven grenzen verleggen"

Wolff vervolgt: "Het seizoen is erg intens, maar dat was het ook in 2018 en 2019 toen wij met Ferrari vochten. Het was destijds erg moeilijk om met Ferrari te vechten, dus wij blijven echt ons best doen om de grenzen te verleggen. Dat betekent ook dat wij elkaar tot het uiterste duwen om het kampioenschap te winnen, bijna tot het breekpunt aan toe. De hoop is één ding, de verwachting een ander ding, en de realiteit kan ook een ander ding zijn, denk ik."

"Wij zijn de jagers"

Volgens Wolff staan de concurrenten van Red Bull Racing er beter voor dan Mercedes. "Wij zijn de jagers en wij benaderen dit met plezier, omdat wij een tekort hebben ten opzichte van onze naaste concurrenten. Wij moeten dus gewoon winnen en doorgaan met onze reis vol verwachtingen. Wij genieten van elke race-weekend en proberen het best mogelijk werk te doen en hopelijk is dat voldoende om echt te strijden tot het einde van het kampioenschap en tot het einde van dit seizoen."

Wolff looft Hamilton om zijn strijd voor "gelijke kansen"

Verder prijst Wolff de inzet van Lewis Hamilton om de Formule 1 bereikbaarder te maken voor mensen met een "minder kansrijke achtergrond". Wolff is er trots op dat Mercedes Hamilton bij zijn initiatieven kan steunen om meer gelijke kansen na te streven.

"Kijk niet teveel naar Netflix"

Wolff bezit waarschijnlijk geen aandelen Netflix, hij adviseert de kijkers: "Als je thuis blijft, geniet van je 'staycation'. Haal het beste uit je tijd en kijk niet teveel naar Netflix." Wolff sluit af met de hoop dat de tweede seizoenshelft veel "rock-'n-roll" zal opleveren.