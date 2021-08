Aston Martin "teleurgesteld" om afgewezen beroep na diskwalificatie Vettel

Teambaas Otmar Szafnauer is "teleurgesteld" nu de race-stewards maandag oordeelden dat zij geen relevante nieuwe feiten van Aston Martin te hebben gehoord om de strafmaat na de diskwalificatie van Sebastian Vettel te heroverwegen. Het team van Aston Martin zegt zich nu te beraden of het nog wel zin heeft om hun zaak bij het internationale hof van beroep van de FIA voort te zetten.

Het team verloor de tweede plaats en de daarbij behorende achttien WK-punten, nadat controleurs van de FIA slechts 0,3 liter brandstof in de bolide aantroffen. Volgens berekeningen van het team zou er nog 1,44 liter in de tank aanwezig moeten zijn, maar de FIA kon er "na meerdere pogingen" slechts 0,3 liter uit halen. De regels schrijven voor dat er minimaal 1,0 liter brandstof bemonsterd moet kunnen worden na een gereden race. Het team bevestigt dat het nu hun positie heroverweegt. Het beroep is nog altijd gaande, maar de laatste uitspraak van de stewards is een forse tegenvaller in die zaak.

Vettel stond op het podium in Boedapest, maar uren later bleek dat niet terecht. De tweede plaats werd hem ontnomen, nadat het team de benodigde liter brandstof niet uit de auto kon halen. Maandag bleek dat een probleem met de brandstoftoevoer waarschijnlijk oorzaak was waardoor er te weinig brandstof in de tank over bleef. De FIA houdt echter geen rekening met de reden dat er te weinig brandstof over is, en dus blijft de diskwalificatie geldig. Hoewel de informatie van Aston Martin over de brandstoftoevoer weliswaar als nieuwe informatie werd beschouwd, deed het er niet aan af dat er te weinig brandstof in de tank aanwezig was na de race.

FIA in onverbiddelijk

"De technische voorschriften vragen ondubbelzinnig om een ​​resterende hoeveelheid van 1 liter en laten geen uitzonderingen toe", stelde de FIA maandagavond in hun publicatie.

De FIA maakte verder wereldkundig: "Daarom maakt het voor de beoordeling of de eis van 1 liter is overschreden geen verschil waarom er minder dan 1 liter was. Er kunnen een paar verklaringen zijn waarom aan het einde van een race de resterende hoeveelheid ontoereikend was.

"In ieder geval blijft het de exclusieve verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat de auto te allen tijde in overeenstemming is met de reglementen en het zal geen verdediging zijn om te beweren dat er geen prestatievoordeel is behaald."

Verder stelt de FIA: "Om een ​​relevant feit te bevestigen, had Aston Martin feiten moeten presenteren dat er feitelijk meer dan 1 liter brandstof over was. De verklaring waarom niet aan deze eis kon worden voldaan, is niet relevant voor de beslissing of een schending van de regelgeving heeft plaatsgevonden."

Aston Martin heroverweegt verdere beroepszaak

Aston Martin zegt nu dat ze hun beroep tegen het besluit om Vettel te straffe met een DSQ opnieuw zullen afwegen. Dit staat los van hun recht op herziening.

"We waren van mening dat het bewijs dat we hebben gepresenteerd relevant was en dat het de FIA ​​zou aantonen dat Vettel's diskwalificatie had moeten worden hersteld", aldus Szafnauer.

Hij vervolgt: "Helaas nam de FIA ​​een ander standpunt in en ondanks het feit dat de nauwkeurigheid van ons nieuwe bewijsmateriaal niet werd betwist, is de diskwalificatie van Sebastian bevestigd omdat het nieuwe bewijsmateriaal niet als 'relevant' werd beschouwd. "Dat is teleurstellend, en we zullen ons nu beraden over ons standpunt ten aanzien van de volledige beroepsprocedure."

Gevolgen voor de titelstrijd Hamilton versus Verstappen

Aston Martin zakte na de diskwalificatie terug tot de zevende plaats achter AlphaTauri. Max Verstappen erfde de negende plaats en kreeg dus een WK-punt extra. Lewis Hamilton kreeg in plaats van de 15 WK-punten voor de derde plaats nu de 18 WK-punten voor de tweede plaats. Hij loopt door de diskwalificatie van Vettel dus twee WK-punten verder uit op Max Verstappen in de titelstrijd van 2021. In totaal heeft Hamilton nu acht WK-punten meer dan Max Verstappen, bij het ingaan van de tweede seizoenshelft.