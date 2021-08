Carlos Sainz "redelijk tevreden" over zijn eerste races met Ferrari

Carlos Sainz is "redelijk trots" op zijn prestaties bij Ferrari dit eerste half jaar dat hij bij het rode team rijdt. Toch zit er nog veel meer aan te komen in de tweede seizoenshelft, meent Sainz. Sainz hoopt vooral dat zijn prestaties constanter worden in de tweede helft van het seizoen 2021.

Na elf races racen heeft Sainz drie WK-punten meer verzameld dan zijn Ferrari- teamgenoot Charles Leclerc, die er nu tachtig achter zijn naam heeft staan. De Spanjaards kan met tevredenheid terugkijken op zijn eerste races voor Ferrari.

Constanter worden

Sainz: "Ik heb het gevoel dat het de eerste paar races heel moeilijk was om het hele weekend bij elkaar te krijgen. Wij hadden wel veel snelheid, maar heel zelden kreeg ik het voor elkaar om de kwalificatie, de racestrategie, het bandenmanagement, de starts en het scoren van een goed resultaat allemaal voor elkaar te krijgen."

"Ik heb echter het idee dat wij dat de laatste tijd een stuk beter voor elkaar krijgen, en zodra ik het voor elkaar kreeg om de weekenden bij elkaar te krijgen, begon ik ook veel constanter te zijn, in plaats van puur alleen maar snel te zijn."

Sainz vertelt hoe het was om van McLaren over te stappen naar het grote Ferrari. Vanaf het eerste moment reed hij "met vertrouwen" in de SF21.

"Redelijk positief"

Carlos Sainz: "Ik ben best blij en redelijk positief over de eerste seizoenshelft. Het was natuurlijk nogal een uitdaging toen ik startte bij een nieuw team, en dan ook nog eens een groot team zoals Ferrari.

"Ik begon eraan met vertrouwen, maar je weet niet precies hoe het gaat uitpakken, dus ik moet zeggen dat ik nu redelijk trots en redelijk blij ben. De snelheid was er vanaf race één, en dat maakte mij er direct al wat relaxter onder. Ik wist dat ik vanaf het begin al gelijk snel was met deze auto en daardoor kon ik andere zaken verbeteren, je weet wel; dat is dus om het hele weekend aan elkaar te rijgen."

Sainz staat nu zesde in het coureurskampioenschap. De laatste tijd is hij goed bezig, zo reed hij in Hongarije van de vijftiende startplaats naar de derde plaats. In Monaco finishte Sainz als tweede, nadat hij als vierde startte vanaf de grid.