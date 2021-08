Williams-teambaas vol lof over zijn puntrijkste coureur: "Nicholas Latifi verdient het om in F1 te rijden"

Nicholas Latifi is de coureur die het Williams F1-team het beste resultaat gaf sinds twee jaar. Vorig jaar maakte Latifi zijnd debuut bij Williams. Tijdens de Hongaarse Grand Prix scoorde Latifi zijn eerste punten in de Formule 1. Zijn sterke optreden laat volgens teambaas Jost Capito zien dat Latifi een plaatsje verdient op de F1-grid.

Latifi kwam als zevende over de streep in Hongarije, en uiteindelijk kreeg hij zes WK-punten na de diskwalificatie van Sebastian Vettel. George Russell verslaat Latifi met grote regelmaat, maar het is Latifi die uiteindelijk de eerste punten van het seizoen scoorde tijdens de Hongaarse Grand Prix. Russell scoorde in Hongarije ook: hij nam vier punten mee uit Hongarije.

Het lukte de Canadees in 27 Grands Prix niet om sneller te zijn dan zijn teamgenoot Russell. Volgens de statistieken is hij gemiddeld 0,539 seconde langzamer dan Russell op de zaterdagen. Vorig seizoen wist hij slechts twee keer voor Russell te eindigen. Dit jaar was Latifi al drie keer sneller over de streep dan zijn gehypte teamgenoot, terwijl het seizoen nog maar halverwege is.

Het lijkt er inmiddels op dat de Canadese coureur ook volgend jaar in de Williams rijdt. Teambaas Jost Capito is vol lof over de verrichtingen van Latifi tijdens de Hongaarse Grand Prix.

Capito: "Dit was de eerste keer dat Nicky punten scoorde in de Formule en dat was ook de hoogste tijd. Ik weet zeker dat dit een sterke boost geeft en dat het hem zelfvertrouwen zal geven. Kwalificeren achter George en daarna voor hem finishen is een grote motivatie voor hem."

Capito blaast verder de loftrompet: "Ik was onder de indruk van hoe Nicky de auto thuis bracht gezien de druk die voor het eerst rijden in de punten met zich meebrengt. Op een gegeven moment lag hij derde. Dat hij zijn hoofd koel hield en bleef leveren, was indrukwekkend. Het laat zien hoezeer hij het verdient om in de Formule 1 te rijden."

De Canadees maakte het zichzelf niet eenvoudig door met dezelfde 'regenhelm' te blijven rijden, ook na de rode vlag. Die helm heeft minder ventilatie, en dus moest hij met zijn vizier op een klein kiertje open rijden, voor de nodige ventilatie.

De Canadees staat nu vijftiende in het rijderskampioenschap en heeft nu dus twee punten meer dan George Russell.