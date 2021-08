Grote motor-upgrade moet Ferrari helpen aan derde plaats in constructeurskampioenschap

De Ferrari's zullen later dit jaar een "aanzienlijke" boost krijgen, de krachtbronnen van de scharlaken rode bolides zullen een "significante" upgrade krijgen, stelt teambaas Mattia Binotto.

De fabrikanten in de Formule 1 mogen slechts beperkt de motoren upgraden. Per seizoen mogen fabrikanten elk onderdeel in de motor slechts één keer van een upgrade voorzien. Ferrari heeft dit seizoen alleen nog maar rond gereden met onderdelen in de krachtbron volgens de 2020-specificatie.

Wanneer de nieuwe krachtbron gaat worden ingezet is nog niet duidelijk, aangenomen wordt dat het team de verbeterde motoren pas na de Italiaanse Grand Prix op Monza achterin de Ferrari's zal hebben gemonteerd.

Zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc hebben hun derde motor al in gebruik, en dus lijken gridstraffen later dit jaar waarschijnlijk. Elke coureur mag per jaar drie motoren ongestraft inzetten, maar de beide Ferrari's zullen het jaar niet doorkomen zonder een vierde krachtbron te hoeven gebruiken. Het team zal dus goed willen timen wanneer zij zullen overstappen op een nieuwe krachtbron.

Doorontwikkeling op huidige krachtbron

Binotto zei voor het aanbreken van de zomervakantie: "Wij zullen een doorontwikkeling van de krachtbron doorvoeren. Om de regelgeving voor 2021 te verduidelijken, wij mogen een gloednieuwe krachtbron inzetten in 2021. Dat houdt in dat je een update kunt aanbrengen in alle componenten van de krachtbron - de ICE, turbo, MGU-H, batterijen, MGU-K etc."

“Wat we aan het begin van het seizoen hebben gemaakt, is dat we niet de volledige ontwikkeling van de aandrijfeenheid hebben voltooid, dus er zijn nog steeds componenten die van vorig jaar zijn. We zullen een evolutie van die onderdelen brengen. Dat wordt voor ons een belangrijke stap voor het einde van het seizoen. Maar belangrijker voor ons is de ervaring met het oog op 2022.”

Doel: Derde worden in het constructeurskampioenschap

Ferrari is met McLaren verwikkeld in een hevige strijd om de derde plaats in het wereldkampioenschap. Volgens Binotto moet het team op alle vlakken verbeteren om de derde positie te kunnen behouden.

"Het doel is om op alle gebieden te verbeteren", zei hij. Als wij in staat zijn om dat te doen en continu te verbeteren dan denk ik dat het resultaat een derde zal zijn. Derde worden is zeker een positieve doelstelling. We staan ​​momenteel derde, gelijke punten, maar we staan ​​derde. Het team doet het goed en we verbeteren. Ik denk dat we het kunnen bereiken, dat staat buiten kijf. Maar het moet een gevolg zijn van onze verbetering op alle gebieden.”

Over ruim twee weken wordt de strijd hervat tijdens de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps.