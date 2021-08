Christian Horner: "Onze pech zal zichzelf uitbalanceren in tweede seizoenshelft"

Christian Horner zegt dat de pech van Red Bull Racing zichzelf wel zal uitbalanceren tijdens de tweede seizoenshelft. Het geluk is nog niet aan de zijde van Max Verstappen en Red Bull geweest, en dus zal dat in de tweede helft van het seizoen wel recht getrokken worden, meent Horner. Het team van Max Verstappen verloor voor de zomerstop de leiding in het wereldkampioenschap aan Mercedes en Lewis Hamilton.

Pech stapelt zich op

Dat gebeurde nadat beide Red Bull's uit de eerste bocht op de Hungaroring werden gekegeld. Valtteri Bottas maakte een remfout en dat leidde ertoe dat Max Verstappen en Sergio Perez hard werden geraakt. De Nederlander kon 'met een halve auto' nog wel doorrijden, maar zijn auto was zo zwaar beschadigd dat Max Verstappen nog maar net naar de tiende plaats wist te rijden voor het laatste punt. Na de diskwalificatie van Sebastian Vettel schoof de Nederlander een plaatsje op, en kreeg hij twee WK-punten voor de negende plaats. Die diskwalificatie van Vettel was ook al ongelukkig voor Red Bull, aangezien Lewis Hamilton met zijn geërfde tweede plaats nog eens twee WK-punten verder uitliep op de Limburger in de WK-stand.

Voorsprong verdampt, vooral door domme pech

De voorsprong van Red Bull Racing leek zo royaal, nog voor de Britse Grand Prix had Red Bull Racing een voorsprong van 44 WK-punten op Mercedes. Max Verstappen had 32 WK-punten méér verzameld dan zijn rivaal Lewis Hamilton. Verstappen was de jongste coureur ooit die een 'tripple-header' wist te winnen in de Formule 1. Vanaf de Grand Prix van Frankrijk won Verstappen elke race. Dat geluk hield op in Groot-Brittannië.

Crash in Copse

De vervelende gebeurtenis in de eerste ronde ter hoogte van Copse Corner werd controversieel. Ook de manier waarop Bottas te laat remde tijdens de eerste ronde in de Hongaarse Grand Prix werd veelbesproken. Beide incidenten zijn behoorlijk in het nadeel voor Red Bull Racing, aangezien de kosten van de aanrijdingen bijzonder hoog zijn. Zo liet Red Bull Racing becijferen dat alleen al de crash in Copse Corner het team zo'n 1,5 miljoen euro zou kosten. Onder het huidige kostenplafond betekent het dat elke euro schade een euro minder investering is in het sneller maken van de huidige bolide. Red Bull Racing wordt dus zwaar geraakt met de serie aanrijdingen die buiten de schuld van het team om plaatsvonden.

Mercedes staat nu voor in WK-stand

Red Bull Racing komt nu 12 WK -punten tekort op Mercedes, terwijl Lewis Hamilton acht WK-punten meer heeft dan Verstappen. In minder dan twee weken tijd verdampte de voorsprong van Max Verstappen en Red Bull Racing op Mercedes en Hamilton. Dat het kamp-Verstappen de WK-leiding verloor aan Mercedes en Hamilton, is vooral te wijten aan pech, zo vertelt teambaas Christian Horner. Volgens Horner zal het geluk zich over de loop van de rest van het seizoen uitbalanceren.

Christian Horner: “We hebben op geen enkel moment het gevoel dat we absoluut de controle hebben gehad. We hebben zes races gewonnen in de eerste helft van het jaar. De races waar we niet hebben gescoord: Azerbeidzjan was niet de schuld van Max, Silverstone was niet de schuld van Max, hier in Hongarije was niet de schuld van Max, dus ons geluk zal veranderen."

Horner vervolgt: "Over de lengte van een seizoen zal het zichzelf in evenwicht brengen en ik kijk uit naar de tweede helft van het jaar. Het hele team verdient een welkome pauze, de coureurs krijgen wat vrije tijd. Geloof mij maar dat wij vechtend terugslaan in de tweede helft van het kampioenschap. Ja, het wordt interessant", zo verklaart de teambaas van Max Verstappen en Sergio Perez.

"Enorm veel pech gehad"

"We hebben enorm veel pech gehad in de laatste paar races, het was behoorlijk wreed voor ons in bepaalde opzichten, zoals schade in motoren, maar je weet dat wij onszelf zullen herpakken en wij zullen vechten in de tweede helft van het kampioenschap."

Omslag

"Het is duidelijk dat het een paar zware raceweekenden zijn geweest, maar dingen kunnen heel snel omslaan, zoals je zojuist hebt gezien, en er is nog een lange weg te gaan in dit kampioenschap," voegt Horner er aan toe.