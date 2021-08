Max Verstappen blikt terug op eerste seizoenshelft: "Al met al goede seizoensstart"

Max Verstappen blikt op de website van zijn team Red Bull Racing terug op de eerste seizoenshelft van 2021. De Nederlander komt acht WK-punten tekort op Lewis Hamilton, met nog twaalf Grands Prix te gaan op de kalender van 2021.

Tijdens de Hongaarse Grand Prix werd Verstappen uit de eerste bocht gekegeld. Ondanks dat vier auto's moesten opgeven na die eerste bocht, kon Verstappen zijn race vervolgen met een zwaar gehavende bolide. Zijn team omschreef het als 'een halve auto', toch wist Verstappen nog een belangrijk punt te vergaren. Na de diskwalificatie van Sebastian Vettel van de tweede plaats, steeg Verstappen naar de negende positie, toch liep Lewis Hamilton twee punten verder uit, omdat hij de tweede plaats van Vettel mocht overnemen.

Max Verstappen vertelt: "Wij hebben de zomervakantie maar wij moeten druk blijven zetten, wij geven nooit op en wij blijven focussen op onszelf", aldus de Limburgse coureur na de Hongaarse Grand Prix. "Wij hebben twee heel ongelukkige races gehad, maar niets is verloren, het seizoen is nog heel erg lang."

Na elf races gereden blikt Verstappen terug op zijn eerste seizoenshelft in 2021. "Al met al is het een goede seizoensstart geworden voor ons, wij waren echt heel erg snel. Wij moeten zorgen dat wij er ook aan het einde van het seizoen ook staan, want daar werken wij voor als een team. Laten we dus hopen dat dat dat lukt.”