Alonso doet vurige uitspraak: "in een Red Bull of Mercedes ben ik een vulkaan"

Fernando Alonso draait al heel veel jaartjes mee in de autosport, maar het vuur in de Spanjaard is allesbehalve gedoofd. Toch stelt de wereldkampioen van 2005 en 2006 dat vechten om toptienklasseringen anders aanvoelt dan strijden om de zeges of titels.

"Ik ben nu niet in een positie waarin ik tweede kan worden", legde Alonso uit in een interview met Soymotor.com. "Als ik in een Mercedes of Red Bull zou rijden en het andere team zou winnen, zou ik me als een vulkaan voelen. Maar als je niet in die positie bent, heb je andere uitdagingen in gedachten en andere doelen elk weekend. Maar de vulkaan is er nog steeds", besloot de Alpine-coureur.

Van die 'vulkaan' hebben we een glimp gezien tijdens de Grand Prix van Hongarije. Rondenlang hield Alonso de veel snellere Lewis Hamilton van zich af dankzij slim verdedigen. Uiteindelijk moest de 40-jarige Spanjaard na een remfoutje in bocht één zijn meerdere erkennen in zijn voormalige teamgenoot. Alonso finishte vijfde, maar werd doorgeschoven naar P4 na de diskwalificatie van Sebastian Vettel.