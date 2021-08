Jacques Villeneuve: "Lando Norris vernietigt Daniel Ricciardo"

Volgens wereldkampioen Formule 1 van 1997 verpulvert Lando Norris zijn teamgenoot Daniel Ricciardo dit jaar. Villeneuve is onder de indruk van Norris, blijkt als hem wordt gevraagd naar welk jong talent hem het meest is opgevallen in positieve zin tijdens de eerste seizoenshelft van 2021.

Van alle indrukwekkende jonge rijders maakt Norris wel de meeste indruk op de voormalig F1-coureur die ondermeer uitkwam voor Sauber en BAR Honda.

In het Italiaanse Libero Quotidiano zegt Villeneuve:.“Land Norris. Hij heeft Ricciardo vernietigd. Hij is gegroeid en hij is erg sterk in de races. Hij is ook een 'papa's boy', net als Stroll, maar hij toont een indrukwekkende honger, ongebruikelijk voor coureurs die geen moeite hoefden te doen."

Lando Norris werd tijdens de Hongaarse Grand Prix slachtoffer van de remfout van Valtteri Bottas. Norris had een goede start, kwam voorbij aan Bottas maar had met de kennis van nu liever achter de Mercedes blijven hangen.

Bottas werd aan beide kanten geknepen en kwam bijna klem te zitten tussen Perez en Norris, vervolgens remde hij te laat achter de McLaren die hem zojuist had ingehaald. Norris raakte daarna Verstappen, waarna Bottas ook Perez raakte in de eerste bocht. Verstappen kon met een zwaar gehavende bolide zijn weg vervolgen, evenals Daniel Ricciardo. Norris en Perez vallen uit.

Ricciardo kwam als twaalfde over de streep. Na de diskwalificatie van Sebastian Vettel schuift hij een plekje op, maar de Australiër blijft puntloos.

Norris staat derde in het wereldkampioenschap met 113 WK-punten, Ricciardo staat achtste in de voorlopige tussenstand met een puntentotaal van vijftig.