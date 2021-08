Ocon hoopt dat overwinning zijn droom op wereldtitel F1 vergroot

Esteban Ocon hoopt dat zijn onverwachtse overwinning van de Hongaarse Grand Prix een belangrijke mijlpaal zal zijn op weg naar het vervullen van zijn droom om wereldkampioen te worden. De Fransman genoot voor het eerst van het Formule 1-succes in zijn 78e race, waarbij hij profiteerde van een chaotische start op een glad, beregend circuit waarin verschillende leidende kanshebbers in de top al in de eerste bocht crashten en de mogelijke overwinning voor hun ogen zagen verdwijnen.

Een strategiefout van Lewis Hamilton en Mercedes bij de herstart speelde ook in de kaarten van de Alpine-coureur toen hij vervolgens de gediskwalificeerde Sebastian Vettel en Hamilton van zich af wiste te houden nadat hij het overgrote deel van de 70 ronden aan de leiding had gereden.

Hoewel hij over het algemeen in het middenveld rondrijdt sinds hij in 2016 voor het eerst in de F1 debuteerde, koestert Ocon nog steeds de hoop dat hij zich kan vestigen tussen de groep jonge coureurs die het de rest van het huidige decennium zullen strijden om titels.

In een interview met The Gentleman's Journal zegt Ocon: “Mijn eerste reactie op die overwinning? Dat het gewoon een enorm bijzonder moment was. Zowel voor mij als voor mijn carrière. Het is mijn eerste overwinning in de Formule 1, wat het een klein deel van de droom maakt die ik heb. Omdat het mijn droom is om ooit wereldkampioen te worden en het winnen van races hoort daar natuurlijk bij. Ik heb er echt geen woorden voor om te vertellen hoe gelukkig ik ben."