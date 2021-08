Alonso kraakt vergelijking met thrillers Michael Schumacher: "Hamilton maakt elke ronde dezelfde fouten"

Fernando Alonso kijkt terug op het 'epische' gevecht met Lewis Hamilton op de Hungaroring en kraakt de vergelijking met het gevecht tussen iconen Alonso en Schumacher van 15 jaar geleden, zoals tijdens de Grand Prix van San Marino op Imola.

Alonso geeft toe dat hij het voor elkaar kreeg om Hamilton veel langer achter zich te houden dan vooraf verwacht. Het duel tussen de tweevoudig wereldkampioen en de zevenvoudig wereldkampioen - die elkaars teamgenoten waren bij McLaren-Mercedes in 2007 - werd door de hele autosportwereld met lofgezang ontvangen en toegejuicht.

Alonso verbaasde zichzelf toen het hem ronde na ronde lukte om de in de basis veel snellere Mercedes W12 achter zijn Alpine te houden.

"Hamilton maakte elke ronde dezelfde fouten"

"Hij maakte altijd dezelfde fouten in de laatste drie bochten", vertelde Alonso aan DAZN.

"Ik wachtte tot hij voorbij zou komen zoals hij deed bij Carlos (Sainz), daar had hij slechts één ronde voor nodig. Zo lang had ik het dus ook verwacht vol te houden", stelt Alonso.

Het duurde elf ronden voordat de Brit zijn Mercedes eindelijk voorbij stuurde aan de Alpine.

Vergelijkingen met thriller Alonso - Schumacher 2005 gaan mank

De kortgeleden 40 jaar geworden Fernando Alonso verwerpt echter elke suggestie dat het duel de geschiedenisboeken in zal gaan op vergelijkbare wijze als de spannende verdedigende strijd die hij leverde tegen de grote Michael Schumacher op Imola in 2005.

'Vergelijkbaar? Nee,' hield hij vol.

"Michael was toen drie of vier tienden sneller dan ik, maar Hamilton was anderhalve seconde sneller met zijn auto en had nog eens zo ongeveer een seconde voordeel met zijn banden."