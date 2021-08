Villeneuve ziet toekomst voor zichzelf: "Ik zou graag Niki Lauda of Helmut Marko willen zijn"

Jacques Villeneuve is een bijzondere persoonlijkheid. Dat was hij al toen hij coureur was, maar ook tegenwoordig is hij altijd goed voor een mening. De Canadees sprak zich altijd uit over zijn theorieën en ideeën en dat zorgt nog regelmatig voor fronsende wenkbrauwen.

In de F1-paddock is men wel wat gewend, zeker qua pittige karakters. Mede daarom wordt Villeneuve voor televisiewerk gevraagd maar liever zou hij een prominentere rol hebben in de Formule 1, zo zegt hij in gesprek met Sky Italië.

Villeneuve: "Ik heb enorme bewondering voor Toto Wolff, net zoals ik altijd een grote waardering en bewondering heb gehad voor Flavio Briatore. Die waren beide vergelijkbaar qua karakter en in de dingen die ze deden. We hebben ook absoluut mensen in de sport nodig zoals Flavio."

"Ik zou zelf ook graag een prominentere rol willen hebben in de toekomst. Ik zie mezelf op een dag best doen wat Niki Lauda deed voor Mercedes. Ik zou die rol graag hebben binnen een team. Helmut Marko doet tegenwoordig hetzelfde voor Red Bull, dat past bij mij."